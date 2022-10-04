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Минфин предложил поднять минимальные цены на игристые вина в полтора раза

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министерство финансов предложило повысить минимальную розничную цену (МРЦ) на игристое вино до 239 руб. за 0,75 л, следует из проекта приказа, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас МРЦ составляет 169 руб. — то есть увеличить ее планируют в 1,4 раза. Действующая минимальная розничная цена была установлена с 1 января 2021 года и должна была действовать до 31 декабря 2026 года.

Кроме того, предлагается изменить закупочную МРЦ. Для производителей она вырастет с 118 до 166 руб. за 0,75 л (тоже в 1,4 раза); для организаций, которые закупают игристое вино у производителя, — с 137 до 199 руб. за тот же объем (в 1,45 раза).

Новая минимальная планка цен начнет действовать с 1 января 2023 года и будет в силе до конца 2028 года.

Пока проект документа находится на стадии обсуждения.

Минфин предложил с нового года повысить минимальную цену водки
Общество
Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В конце сентября Минфин предложил повысить в России минимальные цены на крепкий алкоголь. Увеличить минимальные розничные цены предлагается на водку — до 281 руб. за 0,5 л (сейчас — 260 руб.), на коньяк — до 517 руб. за полулитровую бутылку (сейчас — 480 руб.), на бренди — до 375 руб. (сейчас — 348 руб.).

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Государство регулирует цены на алкогольную продукцию согласно закону № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». В соответствии с законом, закупки, поставки и розничная продажа спиртного не могут осуществляться по ценам ниже МРЦ. Однако это не касается импорта и экспорта.

Теги
минимальная розничная цена алкоголь Минфин
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