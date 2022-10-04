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В Узбекистане на заводе азотных удобрений прогремел взрыв

Фото: Toshvilpressa / Telegram
Фото: Toshvilpressa / Telegram

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В цехе синтеза по производству аммиака завода № 5 предприятия АО «Максам-Чирчик» в Чирчике Ташкентской области Узбекистана произошел пожар, за которым последовал взрыв. Об этом говорится в заявлении на сайте компании «Узкимесаноат» (владелец АО «Максам-Чирчик»).

Взрыв произошел около 8:30 (6:30 мск). В результате происшествия никто не пострадал. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не зафиксированы.

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Фото:MCHSUzbek / Telegram

В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара. На место происшествия выехала комиссия во главе с вице-премьером республики Журабеком Мирзамахмудовым.

АО «Максам-Чирчик» — завод по производству минеральных удобрений и другой химической продукции. В составе предприятия функционирует единственное в стране катализаторное производство. Выпускаемая продукция экспортируется в страны СНГ,  на Украину, в ОАЭ, Австралию, Иран, Турцию, Малайзию.

В 2017 году взрыв произошел на другом заводе по производству химических удобрений, ОАО «Ферганаазот». В результате инцидент погибли люди (точное число не называлось). Для расследования инцидента была создана правительственная комиссия.

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