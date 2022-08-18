В Узбекистане при взрыве газового баллона в автобусе погибли 6 человек

Фото: MCHSUzbek / Telegram

На востоке Узбекистана в пассажирском автобусе взорвался газовый баллон, погибли шесть человек, сообщила в Telegram пресс-служба МЧС республики.

Автобус Isuzu принадлежал автошколе и находился на газозаправочной станции в Акалтынском районе Сырдарьинской области.

«По предварительным данным, погибли шесть человек, 15 человек получили ранения», — говорится в сообщении МЧС.

На место происшествия прибыли представители МЧС, МВД и Минздрава Узбекистана. Сотрудники прокуратуры начали предварительное расследование по факту случившегося.