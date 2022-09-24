Ефимов рассказал о возведении скалолазных центров в двух районах столицы

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Для жителей столицы построят скалолазные центры в рамках комплексного развития участка бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе (САО) и неэффективно используемого участка в Новогиреево (ВАО). Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Один скалолазный центр возведут на севере города в рамках реализации самого крупного на данный момент проекта комплексного развития территорий столицы — реорганизации участка бывшей промзоны «Автомоторная» площадью 77 га, — уточнил Ефимов. — Другой скалодром появится на востоке Москвы, на неэффективно используемом участке площадью 21 га. Также на этих территориях планируется возвести высокотехнологичные производства и объекты общественно-делового назначения».

По словам вице-мэра, общий объем инвестиций в реорганизацию участков составит 200 млрд руб. В результате на этих территориях появится около 13 тыс. новых рабочих мест.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, новые скалодромы могут мотивировать жителей к занятию скалолазанием.

«Суммарная площадь скалолазных центров на месте участка бывшей промзоны «Автомоторная» и неэффективно используемой территории на Кусковской улице составит около 10 тыс. кв. м. Таким образом, жители районов Головинский и Новогиреево получат спортивные объекты в шаговой доступности», — добавил Гаман.