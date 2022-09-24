Ефимов рассказал о возведении скалолазных центров в двух районах столицы

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 56,48 (-2,46) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 58,1 (-1,73) Инвестиции, 23 сен, 16:25
Из AppStore пропал картографический сервис 2ГИС Технологии и медиа, 09:48
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 09:48
Зеленский издал указ о создании 20 ВГА в Луганской области Политика, 09:37
Как стать «квалом» с доступом к иностранным бумагам: 4 критерия Инвестиции, 09:30
Белоруссия на полгода запретила вывоз зерновых Экономика, 09:25
Ефимов рассказал о возведении скалолазных центров в двух районах столицы Город, 09:10
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 09:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 09:03
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:02
Ученые объяснили причину 250 тыс. ежегодных смертей от рака легких Зеленая экономика, 09:00
Как дрон-рейсинг стал спортом и может заменить гонки «Формулы-1» Спорт, 08:26
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за дождя Город, 08:25
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 08:19
Венгрия пообещала не поддержать санкции против «Газпрома» и «Росатома» Политика, 08:07
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Город ,  
0 

Ефимов рассказал о возведении скалолазных центров в двух районах столицы

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Для жителей столицы построят скалолазные центры в рамках комплексного развития участка бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе (САО) и неэффективно используемого участка в Новогиреево (ВАО). Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Один скалолазный центр возведут на севере города в рамках реализации самого крупного на данный момент проекта комплексного развития территорий столицы — реорганизации участка бывшей промзоны «Автомоторная» площадью 77 га, — уточнил Ефимов. — Другой скалодром появится на востоке Москвы, на неэффективно используемом участке площадью 21 га. Также на этих территориях планируется возвести высокотехнологичные производства и объекты общественно-делового назначения».

По словам вице-мэра, общий объем инвестиций в реорганизацию участков составит 200 млрд руб. В результате на этих территориях появится около 13 тыс. новых рабочих мест.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, новые скалодромы могут мотивировать жителей к занятию скалолазанием.

«Суммарная площадь скалолазных центров на месте участка бывшей промзоны «Автомоторная» и неэффективно используемой территории на Кусковской улице составит около 10 тыс. кв. м. Таким образом, жители районов Головинский и Новогиреево получат спортивные объекты в шаговой доступности», — добавил Гаман.

Проект комплексного развития территорий призван вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли Москвы. Он позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн руб., а в бюджет поступит около 3 трлн руб.

Теги
Москва Владимир Ефимов промзона спортивные объекты
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter