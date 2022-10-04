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Ракова сообщила об 1 млн чекапов в проекте «Здоровая Москва»

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

В столичном проекте «Здоровая Москва» за время его существования начиная с 2019 года, горожане проверили здоровье свыше 1 млн раз. Треть чекапов пришлась на сезон 2022 года: с 11 мая по 14 сентября обследование прошли более 370 тыс. москвичей, причем на дополнительные исследования были отправлены 324 тыс. посетителей, а на углубленное обследование после перенесенного COVID-19 — 131 тыс. человек. Такие данные привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, подводя итоги этого сезона и оценивая эффективность проекта.

Вице-мэр рассказала: «Основная цель обследования в павильонах «Здоровая Москва» состоит в выявлении у горожан рисков развития серьезных заболеваний. Быстро, в комфортной обстановке и без предварительной записи этим летом чекапы прошли более 370 тыс. москвичей, пациенты сдали более 1,5 млн анализов». Важная деталь: привычка проходить проверку ежегодно уже сформировалась почти у 70 тыс. москвичей.

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Общество
Фото:sobyanin.ru

«Здоровая Москва» — это сеть павильонов в 46 городских парках и зонах отдыха, и в этом сезоне основной (но не единственный) акцент был сделан на контроль за состоянием горожан с постковидным синдромом. Причем не только физическим, но и эмоциональным, что является уникальной чертой московского проекта.

Для физиологического анализа были доступны дополнительные исследования, которые помогали оценить риски дальнейших заболеваний: это спирометрия, биохимия крови по семи показателям, определение уровня креатинина для выявления болезней почек, анализ Д-димера в крови для выявления рисков тромбозов.

Впервые в рамках проекта горожанам предлагали пройти опрос для выявления рисков нарушения не только физического, но и эмоционального здоровья. По результатам анализа этих анкет горожане, у которых выявили эмоциональные отклонения различной степени тяжести, могли получить бесплатную психологическую помощь квалифицированных психотерапевтов. Помимо этого, специалисты провели для москвичей с постковидным синдромом серию бесплатных вебинаров. Они набрали более 8 тыс. просмотров.

Если у пациента по результатам первичных обследований в рамках «Здоровой Москвы» выявляли отклонения, его направляли на дополнительные обследования. Часть была доступна в павильоне, часть — в специализированных медучреждениях. При наличии отклонений пациентов также консультировал врач телемедицинского центра, а при необходимости назначал дополнительные исследования и консультации. Ракова привела следующие данные: «За время работы павильонов по итогам чекапов на различные дополнительные исследования мы направили 324 тыс. пациентов, в поликлиники — 72 тыс., в Московский научно-практический центр дермавенерологии и косметологии — 3269 человек». 34 пациента получили консультации по линии онкологии и были направлены на обследование, выявлено 23 случая онкозаболеваний. Сейчас эти пациенты находятся на контроле онкологов и проходят соответствующее лечение.

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Проект «Здоровая Москва» продолжит работу на базе поликлиник
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Наиболее частые риски, которые выявил проект «Здоровая Москва», — сердечно-сосудистые и эндокринологические заболевания, а также нарушения в дыхательной системе. Сердечно-сосудистые отклонения по результатам измерения артериального давления, ЭКГ и экспресс-тестов на холестерин выявлены у 281 тыс. человек. Нарушение уровня сахара в крови — более чем у 87 тыс. обследованных. Таким пациентам проводились исследования уровня гликированного гемоглобина, отклонения были выявлены у более 14 тыс. человек. В этом случае горожане направлялись в поликлинику для углубленного обследования, по результатам которого уже можно поставить диагноз, в том числе «преддиабет». Никаких отклонений не обнаружено более чем у 40 тыс. горожан, а это свыше 10% от прошедших чекап в павильонах «Здоровой Москвы». В основном это женщины в возрасте от 30 до 45 лет.

После завершения проекта «Здоровая Москва» в этом сезоне горожане могут записаться на диспансеризацию в свою поликлинику.

Теги
здоровый образ жизни павильоны состояние здоровья Анастасия Ракова
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