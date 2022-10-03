Песков счел невозможными сейчас переговоры с Японией по Южным Курилам

В ответ на заявление Японии о намерении продолжить работу над мирным договором с Россией по итогам Второй мировой войны Кремль указал, что из-за недружественных действий Токио переговоры по данному вопросу стали невозможны.

«Безусловно, в таких условиях ведение переговоров по мирному договору не представляется возможным», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости»).

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