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В Бурятии при пожаре из-за курения погибли четыре человека

При пожаре из-за неосторожности при курении в Бурятии погибли четыре человека

В рабочем поселке Северомуйск в Муйском районе Бурятии в жилом доме произошел пожар из-за неосторожности при курении, в результате которого погибли четыре человека: два мужчины и две женщины, сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о возгорании на втором этаже восьмиквартирного дома поступило утром. Квартира, где оно произошло, выгорела изнутри полностью; подъезд огонь затронул частично. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Самостоятельно эвакуировались двенадцать человек, одного спасли. 

К тушению пожара привлекались 15 человек и четыре единицы техники. На место выехал дознаватель МЧС России. К 9:40 по местному времени (4:40 мск) огонь полностью потушили.

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Фото:МЧС России

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Пожар Бурятия погибшие курение
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