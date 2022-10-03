Глава Пентагона заявил о поддержке Украины независимо от исхода боев

США продолжат оказывать Украине помощь в области безопасности столько, сколько потребуется, несмотря на то, что исход боевых действий «трудно предсказать», заявил глава Пентагона Ллойд Остин в интервью телеканалу CNN.

Когда его спросили, почему США не поставили оружие большей дальности действия, о котором просили украинцы, Остин рассказал, что он «регулярно» общается с украинским министром обороны Алексеем Резниковым, и считает, что США «очень эффективно предоставляют им [Киеву] те вещи, которые очень, очень эффективны на поле боя».

Говоря о ситуации с Тайванем и Китаем, которая обострилась после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров, Остин сказал, что не видит «неминуемого вторжения» Пекина. Тем не менее, он рассказал, что вокруг Тайваня «наблюдается большая активность» китайских кораблей, а также увеличилось число самолетов, пересекавших Тайваньский пролив.

Отвечая на вопрос о готовности американских военных защищать Тайвань, Остин заявил, что они «всегда готовы защищать наши интересы и выполнять наши обязательства». При этом он подчеркнул, что США работает над тем, чтобы гарантировать помощь союзникам в поддержании «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Также Остин отметил, что Вашингтон продолжает придерживаться принципа «единого Китая».

До этого президент США Джо Байден говорил, что армия США готова к военному ответу на использование Пекином силы против Тайваня, также подчеркнув при этом приверженность принципу «единого Китая».

На следующий день после подписания соглашений о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Луганской и Запорожской областей президент США Джо Байден подписал закон о финансировании американского правительства до 16 декабря 2022 года, включая дополнительную помощь Украине. Речь шла об оказании Киеву помощи на $12,35 млрд, включая военную.

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В Вашингтоне заверили, что продолжат поддерживать Киев, в том числе поставлять вооружение. Байден заявил, что помимо военной помощи Украина получит от США и дипломатическую помощь в возвращении утраченных территорий.