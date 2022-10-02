Экзитпол показал победу коалиции экс-премьера Болгарии на выборах

Бойко Борисов (Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters)

Партия экс-премьера Болгарии Бойко Борисова «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил (СДС) одерживает победу на внеочередных парламентских выборах, пишет Sofia Globe со ссылкой на данные экзитпола. Опрос проводило социологическое агентство Alpha Research.

Явка на выборах, по последним данным, составила около 37%.

Согласно подсчетам агентства, за ГЕРБ-СДС проголосовали 25,5% избирателей. Партия «Продолжаем перемены» экс-премьера Болгарии Кирила Петкова (занимал этот пост до 2 августа) получила второе место с 19,9% голосов. Третье место досталось «Движению за права и свободы» с 14,4% голосов.

Также в Народное собрание нового созыва войдут Болгарская социалистическая партия за Болгарию (10,2%), партия «Возрождение» (10%), правоцентристская коалиция «Демократическая Болгария» (7,9%) и партия «Есть такой народ» (4,2%).

Партия «Болгарский восход» не прошла в парламент с 2,9% голосов. Чтобы пройти в Народное собрание, партии требовалось получить поддержку 4% избирателей.

Все прошедшие порог партии уже входили в парламент предыдущего созыва, однако занимали другое количество мест. Так, пишет Sofia Globe, коалиция ГЕРБ-СДС получит 66 мест против 59. «Продолжаем перемены» потеряла часть мест — ей досталось лишь 52 мандата по сравнению с 65 в прошлом созыве. «Движение за права и свободы» получит 37 мест против 34, а Болгарская социалистическая партия за Болгарию — 27 мест против 26.

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«Возрождение» в этом созыве представят в два раза больше парламентариев — 26 против 13. Партии «Демократическая Болгария» досталось 21 место против 16, а «Есть такой народ» — 11 вместо прежних 25.

Всего в болгарском Народном собрании 240 мест. Новый созыв станет 48-м на счету парламента.

Последние парламентские выборы проходили в стране в ноябре 2021 года. В августе президент Болгарии Румен Радев распустил парламент и объявил досрочное голосование.

Болгария находится в затяжном политическом кризисе. В 2021 году в стране трижды проводили парламентские выборы. Основная борьба разворачивалась между партией ГЕРБ, которая правила страной с перерывами с 2009 года, и партиями, декларирующими курс на борьбу с коррупцией и усиление связей с Евросоюзом и НАТО.

В ноябре 2021 года на выборах победила коалиция «Продолжаем перемены» во главе с Кирилом Петковым и Асеном Василевым, бывшими министрами экономики и финансов. В начале июня «Есть такой народ», которая была ее членом, покинула коалицию.

Тогда оппозиционная ГЕРБ внесла в парламент предложение о вотуме недоверия правительству. Вопрос подняли из-за дискуссий вокруг снятия вето на предоставление Северной Македонии статуса кандидата в члены Евросоюза — из-за исторических разногласий и соблюдения прав этнических болгар в этой стране. Еще одним поводом стали противоречия по поводу бюджета страны. В итоге вотум поддержали.

Премьер-министр страны Кирил Петков обвинил посла России Элеонору Митрофанову, медиамагната Деляна Пеевски, Бойко Борисова и основателя партии «Есть такой народ» Слави Трифонова в «свержении» правительства.

В ответ Митрофанова заявила, что «Болгария встала в первых рядах поддержки санкций, [что] у многих здесь вызывало как минимум недоумение». Также она обратила внимание на высокую инфляцию в стране (18,5%) и разногласия по вступлению Северной Македонии в Евросоюз.

«Большое несогласие» в парламенте существовало именно по этим вопросам, говорила посол.