Ракова анонсировала новые меры поддержки школьников при подготовке к ЕГЭ

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Власти Москвы примут новые меры для усиленной подготовки столичных школьников к ЕГЭ. Заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова обозначила появление дополнительных инструментов, которые будут применяться в Москве, чтобы помочь ученикам углубленно подготовиться к сдаче Единого госэкзамена.

По словам Раковой, подход к обучению 11-классников после появления ЕГЭ принципиально не изменился, в результате чего стала развиваться практика репетиторства, которая легла на родителей дополнительным финансовым бременем. «Главная забота старшеклассников — успешная сдача Единого государственного экзамена. Именно от его результатов зависит дальнейший путь выпускника, — заявила вице-мэр. — Вместе с директорами столичных школ, межрайонными советами директоров и родителями учеников мы проводим ряд встреч и обсуждений, на которых разрабатываем дополнительные инструменты для углубленной подготовки к ЕГЭ».

Ракова добавила, что согласно планируемым мерам образовательный процесс будет адаптирован и сфокусирован именно на подготовке к ЕГЭ.

В рамках действующих мер в столичных школах были созданы предпрофессиональные классы, в которых старшеклассники знакомятся с будущей профессией и углубленно изучают профильные предметы. В этом году таких классов стало на 500 больше. К инженерным, медицинским, ИТ, педагогическим, академическим, медиа, кадетским, предпринимательским и прочим классам добавились три новых направления — космическое, авиастроительное и спортивное.

Еще одна программа столичного образования — независимая диагностика школьника для системной подготовки к ЕГЭ. Такие тесты проводятся, в том числе, в формате самого ЕГЭ — с присутствием наблюдателей и с применением технологий видеонаблюдения, чтобы ученик понял заранее, насколько он готов и что его ждет на экзамене. Такой опыт снижает уровень стресса у школьника.

Также Москва применяет цифровые инструменты в школьном образовании. «Московская электронная школа» (которая в этом году легла в основу и федеральной системы) содержит в своем сервисе «Библиотека МЭШ» различный контент для самоподготовки ученика. Это не только учебники, но и интерактивные тесты, видеоуроки и виртуальные лаборатории. Весь материал проходит предварительную модерацию и отвечает критериям школьного образования.

В подтверждение эффективности столичных мер по адаптации школьников к ЕГЭ приводятся следующие данные: свыше 220 баллов за три предмета в прошлом учебном году набрали 36,7% столичных школьников, что в три раза больше, чем десять лет назад.