Более 150 человек пострадали в протестах против правительства в Ираке

Более 150 демонстрантов и сотрудников сил безопасности пострадали во время акций протеста, которые прошли в годовщину октябрьских протестов в Багдаде и провинции Басра на юге страны. Об этом сообщило агентство Shafaq News со ссылкой на источники среди врачей и силовиков.

В Багдаде более 40 сотрудников сил безопасности и офицеров получили ранения из-за того, что демонстранты бросали камни, применяли коктейли Молотова и охотничьи ружья. Примерно 63 гражданина пострадали из-за применения резиновых пуль и баллончиков со слезоточивым газом, а также в результате давки.

В Басре более 40 участников акции протеста и сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения.

Полиция взяла под контроль три площади в центре Багдада после того, как их покинули почти все демонстранты. Они требовали изменить политический режим в Ираке до 25 октября.

С осени 2021 года в Ираке продолжается политический кризис и периодически происходят столкновения сторонников оппозиционного политика и шиитского проповедника Муктады ас-Садра и правоохранительных органов. Они протестуют против правительства премьер-министра Мустафы Аль-Казыми, который был назначен в 2020 году и продолжил занимать должность после парламентских выборов, так как победившая партия ас-Садра не смогла договориться с другими политическими силами и сформировать правительство.