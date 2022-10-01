При взрыве на научном эксперименте в Жироне 18 человек получили ранения

Фото: gancho213 / Twitter

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В испанской провинции Жирона (Каталония) 18 человек получили ранения в результате взрыва во время научного эксперимента, который проводил на улице местный университет. Об этом сообщает газета El Pais со ссылкой на экстренные службы.

Сотрудники университета Жирона проводили эксперимент на территории Дома культуры города. Сутью испытаний было показать, что бывает, если соединить в бочке жидкий азот и горячую воду. В эксперименте участвовали двое ученых, один вливал жидкость, другой держал металлические барабаны. Когда первый начал переливать воду и азот в емкости, произошел взрыв.

В результате пострадали 18 человек. Среди них десять детей. Никто не погиб. Один из ученых получил тяжелое ранение. Всего зрителей было около 300 человек. Очевидцы опубликовали видеозапись с места происшествия.