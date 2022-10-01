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При взрыве газа в Коломне пострадали три человека

Фото: МЧС России по Московской области
Фото: МЧС России по Московской области

В результате взрыва газа в жилом доме на улице Кирова в подмосковной Коломне пострадали три человека, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области.

«В час ночи по улице Кирова, 30 в Коломне произошел взрыв газовоздушной смеси в девятиэтажном доме. Пожара не было», — сказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что временно были эвакуированы 130 человек, но после осмотра их пустили обратно в квартиры.

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Фото:vrogov / Telegram

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с места взрыва, на кадрах видны разрушенные стены как минимум двух квартир и поврежденная входная дверь еще одной. По данным канала, несущие конструкции здания не повреждены, двое пострадавших сейчас в больнице. В свою очередь, РЕН ТВ отмечает, что здание не подключено к системе газоснабжения.

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взрыв газа Коломна
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