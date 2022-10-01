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«РИА Новости» сообщило о задержании в ЛНР корректировщицы огня ВСУ

В Луганской народной республике силовики задержали Анастасию Боеву, ее подозревают в передаче данных и наведении огня украинских войск на объекты в поселке Новоайдар, сообщило госагентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Неназванный собеседник ведомства утверждает, что Боева действовала совместно с Алексеем Байовым, по их наводке украинские войска нанесли удар системой HIMARS по Новоайдару 21 сентября. Как напомнил источник, один мирный житель погиб, еще один получил ранения, разрушения получили жилой дом, зернохранилище, общежитие и учебный корпус Новоайдарского аграрного колледжа.

«Боевой в соответствии с Уголовным кодексом ЛНР может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 20 лет», — сообщил источник госагентства.

Административные границы Луганской области в ЛНР считают своими государственными. Россия признала независимость ЛНР в феврале, в конце сентября президент Владимир Путин подписал договор о вхождении республики в состав России. Документ должны одобрить в парламенте и Конституционном суде.

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Фото:Константин Либеров / AP

Новоайдар находится в центральной части ЛНР между Лиманом и Луганском. Об обстреле Новоайдара 21 сентября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). По данным представителей республики, ВСУ выпустили 10 ракет M31 GMLRS, погибший мирный житель был 1994 года рождения.

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