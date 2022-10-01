Власти Москвы оценили влияние новой кольцевой в метро на загрузку дорог

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Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро позволит снизить интенсивность движения наземного транспорта в прилегающих районах на 10–15%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Новое кольцо соединит самые разные виды транспорта и увеличит вариативность выбора между ними. На протяжении БКЛ появится более 30 пересадок, в том числе на другие линии метро, на Московское центральное кольцо, на железные дороги и Московские центральные диаметры», — сказал Бочкарев.

По его словам, благодаря БКЛ москвичи получат новые оптимальные пути следования, за счет чего станет свободнее на других ветках метро. Для некоторых пассажиров общее время поездок на общественном транспорте сократится на 20–30 минут.

БКЛ строится с 2018 года. Власти обещают, что полностью кольцо замкнется к концу 2022 года.

Уже введены в эксплуатацию 22 станции из 31 планируемых: от «Савеловской» до «Каховской» через запад Москвы, а также три станции на востоке («Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная»), которые пока работают в составе Некрасовской линии. К концу этого года — началу следующего планируется запустить станции «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Варшавская» и «Каширская» (последние две уже существовали, завершается их реконструкция).

Протяженность новой линии составит 70 км — она будет самой длинной среди существующих кольцевых веток в метро. Пока первое место — у второго метрокольца в Пекине (57 км).