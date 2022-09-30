На станции «Текстильщики» начали строить 140-метровый пешеходный мост

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Строители приступили к сооружению пересадочного моста между станцией «Текстильщики» Большого кольца метро и одноименной действующей станцией Таганско-Краснопресненской линии. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, протяженность моста-перехода составит около 140 м.

Вице-мэр также сообщил, что станция «Текстильщики» БКЛ станет важной составляющей транспортно-пересадочного узла, который формируется в этом районе Москвы. В «Мосинжпроекте» (проектировщик и генподрядчик новых линий и станций метро) сообщили, что «Текстильщики» находятся в завершающей стадии готовности. Генеральный директор ГК «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что ТПУ объединит станции метро, платформу МЦД-2 и маршруты автобусов, а мост станет дополнением к действующему подземному переходу под железнодорожными путями и позволит эффективно распределить поток пассажиров между двумя линиями метрополитена и другими видами транспорта.

Кравцов рассказал, что проект ТПУ в Текстильщиках предусматривает обустройство остановок наземного транспорта и подходов к ним, прокладку подъездных дорог для автобусов. Комплексное благоустройство территории вокруг узла включает озеленение и укладку гранитной плитки.

Ранее Бочкарев сообщал о высокой готовности пересадочного узла между станцией «Печатники» БКЛ и одноименной остановкой Люблинско-Дмитровской ветки метро. Их тоже соединят наземным способом, но это будет крытая пешеходная галерея. Заммэра уточнял, что ее кровля уже полностью смонтирована, равно как и металлоконструкции, а сам переход готов на 90%, остались внутренняя отделка и монтаж инженерных систем.

«Текстильщики» наряду с «Печатниками», а также «Кленовым бульваром» и «Нагатинским затоном» входят в восточный участок Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Открытие участка запланировано на конец 2022 — начало 2023 года и улучшит транспортную доступность для многих жителей юго-восточных и южных районов Москвы. После ввода в строй восточного участка, реконструкции «Варшавской», «Каширской» станций метро и завершения северо-восточного отрезка («Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща») Большое кольцо окончательно замкнется. Его длина превысит 70 км, на которых расположится 31 станция.