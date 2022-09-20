В мэрии оценили готовность пересадочного узла на станции БКЛ «Печатники»

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Основные конструкции пересадки между станциями «Печатники» Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий метро готовы на 90%. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Полностью смонтированы металлоконструкции пересадки, завершено устройство кровли, — уточнил заммэра. — Пешеходная галерея, которая обеспечит переход между одноименными станциями, также выполнена в полном объеме. Строители продолжают монтаж инженерных систем и внутреннюю отделку».

Руководитель столичного градостроительного комплекса добавил, что завершаются работы по устройству наклонного хода в вестибюле № 1 (через этот вестибюль будет осуществляться пересадка со станции БКЛ «Печатники». — РБК).

«В настоящее время строители планируют приступить к монтажу пяти эскалаторов, которые обеспечат подъем пассажиров в вестибюль с пересадкой», — отметил Бочкарев.

По словам Константина Маслакова, генерального директора «МИПСТРОЙ 1», входящей в Группу компаний «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг — генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро), в станционном комплексе «Печатники» БКЛ уже установлено 12 эскалаторов, три из которых прошли грузовые испытания.

Всего на станции предусмотрено 17 эскалаторов. Маслаков уточнил, что это самое большое количество подъемных механизмов на восточном участке Большой кольцевой линии.

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11 эскалаторов будет расположено в вестибюле № 1: шесть из них обеспечат подъем пассажиров с обеих платформ в аванзал. Еще пять — с аванзала на уровень вестибюля с пересадкой на Люблинско-Дмитровскую линию. В вестибюле № 2 шесть эскалаторов поднимут пассажиров с платформы на уровень кассового зала и обеспечат выход на ул. Шоссейную, к пересадке на МЦД-2.

Руководитель «МИПСТРОЙ 1» также добавил, что на самом станционном комплексе продолжаются архитектурно-отделочные работы и монтаж инженерных систем. Завершается подключение станционного комплекса к внешним инженерным сетям.

В состав восточного участка БКЛ входят четыре станции: «Кленовый бульвар», «Нагатинский Затон», «Печатники» и «Текстильщики». Протяженность восточного участка — 11 км. Его открытие, запланированное на конец 2022 — начало 2023 года, улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы.