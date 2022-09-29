МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Черногории

Вид на здание МИД РФ (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия примет ответные меры в связи с высылкой шести российских дипломатов из Черногории. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России, передает ТАСС.

Ранее Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Их обвинили в деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В предыдущий раз российских дипломатов высылали из Черногории в августе. Тогда основанием называлась ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, в которой сказано, что любое государство может в любое время без объяснений уведомить другую страну, что глава ее представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала является персоной нон грата. Россиянин должен был покинуть страну в течение семи дней.