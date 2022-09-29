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МИД пообещал ответить на высылку дипломатов из Черногории

Вид на здание МИД РФ
Вид на здание МИД РФ (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Россия примет ответные меры в связи с высылкой шести российских дипломатов из Черногории. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России, передает ТАСС.

Черногория объявила шесть дипломатов из России персонами нон грата
Политика
Здание Министерства иностранных дел Черногории

Ранее Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата. Их обвинили в деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях.

В предыдущий раз российских дипломатов высылали из Черногории в августе. Тогда основанием называлась ст. 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях, в которой сказано, что любое государство может в любое время без объяснений уведомить другую страну, что глава ее представительства или какой-либо из членов дипломатического персонала является персоной нон грата. Россиянин должен был покинуть страну в течение семи дней.

Теги
МИД дипломаты Черногория высылка дипломатов
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