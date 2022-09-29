В ЛНР заявили о долгом процессе ликвидации таможни с Россией

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Процесс ликвидации таможни между ЛНР и Россией будет сложным и затянется на месяцы, признал в интервью ТАСС посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«В таможне задействовано огромное количество людей. Заключено огромное количество контрактов, которые существуют на внешнеэкономические связи. Как будут перерегистрировать наши предприятия, как они потом будут перерегистрировать контракты, которые существуют сейчас: на экспорт, на импорт. То есть вместо экспортно-импортных будут внутренние контракты на поставки. То есть, это очень скрупулезный процесс, который растянется на месяцы», — пояснил он.

27 сентября в ЛНР завершился референдум о вхождении в состав России. «За», по информации властей, проголосовали 98,42% избирателей. Накануне глава ЛНР Леонид Пасечник попросил президента России Владимира Путина включить республику в состав Российской Федерации.

Референдумы также прошли в ДНР, а также в Херсонской и Запорожской областях Украины. По данным местных ЦИК, в ДНР за вступление в состав России проголосовали 99,23%, в Запорожской области 93,1%, а в Херсонской области 87,05%.

Договоры о вхождении новый территорий будут подписаны завтра в 15:00 в Кремле.