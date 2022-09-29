В России выявили более 38 тыс. новых случаев коронавируса
За последние сутки врачи выявили 38 739 новых случаев заражения коронавирусом в России, сообщил оперативный штаб в Telegram. Лаборатории провели 233 тыс. тестов.
Лидерами по числу заболевших стали Москва — 3216 человек, Самарская область — 1985, Свердловская область — 1863, Санкт-Петербург — 1782 и Пермский край — 1525.
В больницы попали 3154 человека, что на 4,4% меньше по сравнению с 28 сентября. Умерли 109 россиян, выздоровели 57 937.
С начала пандемии число случаев заражения COVID-19 в России достигло 20,9 млн. Выздоровели 19,9 млн человек, умерли 387,1 тыс. россиян, следует из данных на портале штаба.
Уровень заболеваемости COVID-19 в России начал расти в середине июля. Роспотребнадзор объяснял, что это произошло из-за распространения новых, более заразных подвидов омикрон-штамма коронавируса.
В середине сентября глава надзорного ведомства Анна Попова сообщила, что число заболевших в центральной части России снижается, коронавирус уходит в регионы. Ситуацию она сочла управляемой.