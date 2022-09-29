В «Тимирязевке» рассказали о задержании подозрительного студента

Здание РГАУ-МСХА им. Тимирязева (Фото: Wikimedia Commons)

В Российском государственном аграрном университете (РГАУ-МСХА им. Тимирязева) охранники остановили на входе студента с подозрительным предметом на поясе, сообщили РБК в пресс-службе вуза.

«27 сентября охрана проявила бдительность и должным образом выполнила свою работу. При входе в учебный корпус был остановлен студент, на поясе которого был замечен подозрительный предмет. Согласно инструкции был вызван наряд полиции», — сказал представитель университета.

Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы, добавили в вузе. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Telegram-канал «База» сообщал, что 27 сентября студент-второкурсник РГАУ-МСХА пришел в вуз с ножом на поясе. Охранники остановили его и вызвали полицию. При досмотре у юноши были обнаружены четыре ножа и пневматический пистолет. Студент пояснил, что носит с собой оружие для личной безопасности. Его задержали.

26 сентября мужчина открыл стрельбу в школе № 88 Ижевска. Погибли 17 человек. Нападавший покончил с собой.