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В Красноярском крае родители держали дочь на цепи в целях «воспитания»

Фото:Прокуратура Красноярского края Фото:Прокуратура Красноярского края Фото:СК РФ по Красноярскому краю и РХ

В Красноярском крае возбуждены уголовные дела против родителей 13-летней девочки, которую держали на цепи, региональная прокуратура контролирует ход расследования, сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, в период с мая по июль 2022 г. в г. Минусинске родители 13-летней девочки в целях «воспитания» обматывали ее ногу цепью и пристегивали к металлической трубе отопления, лишая свободы передвижения», — говорится в сообщении.

Против родителей ребенка завели дела по ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение человека свободы, наказание — до пяти лет лишения свободы) и ст. 156 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, до трех лет лишения свободы).

Прокуратура указывает, что ранее родителей не раз привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Они злоупотребляют спиртными напитками.

Всего в семье шестеро детей. Их забрали и поместили в специализированное детское учреждение. Решается вопрос о возможности ограничения подозреваемых в родительских правах, сообщили в ведомстве.

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Портал ngs24.ru со ссылкой на местное управление Следственного комитета пишет, что 40-летняя мать девочки и 43-летний отец наказывали подростка за то, что она приходила домой позже разрешенного времени. По данным СК, в семье пятеро несовершеннолетних детей.

Теги
Красноярский край Минусинск прокуратура жестокое обращение с детьми
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