КПРФ внесет в Думу законопроект о защите мобилизованных от коллекторов
КПРФ предлагает запретить банкам и финансовым организациям передавать коллекторам данные об участниках спецоперации на Украине, в том числе мобилизованным, а также о членах их семей, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий законопроект, имеющийся в распоряжении агентства.
Документ подготовили депутаты Государственной Думы Нина Останина, Анастасия Удальцова, Денис Парфенов, Сергей Обухов и другие.
«Люди, уехавшие в зону боевых действий, заслуживают самого уважительного отношения не только со стороны государства, но и со стороны всего общества, включая коммерческие структуры. Тот факт, что во время нахождения на фронте семьи наших солдат все еще могут беспокоить коллекторы, вызывает недоумение», — сказал «РИА Новости» Обухов.
Авторы инициативы указывают, что данное положение поможет устранить правовой пробел и расширит меры поддержки участников спецоперации и их родных.
Внести законопроект на рассмотрение в Думу планируется на заседании 29 сентября.
28 сентября Думе одобрила законопроект, который предусматривает кредитные каникулы участникам спецоперации на срок службы. Кроме того, льготный период могут предоставить лицам, находящимся на иждивении у военнослужащего. Например, это несовершеннолетние члены семьи, инвалиды первой или второй группы.
В случае гибели заемщика при прохождении военной службы предусмотрено полное или частичное прекращение обязательств по кредитам.
Закон направлен на рассмотрение в верхнюю палату парламента, Совет Федерации.