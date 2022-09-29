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«Коммерсантъ» узнал об идее Минтруда дать самозанятым доступ к больничным

Минтруд разрабатывает предложение о внедрении в России добровольного государственного социального страхования для самозанятых, благодаря которому они смогут получать выплаты по больничным, пишет «Коммерсантъ».

Газета ознакомилась с презентацией на эту тему, где представлены наработки. В частности, ведомство предложило установить ежемесячный страховой взнос в 3,84% от «базовой величины», которая в 2023-м будет равняться двум МРОТ (или 32,5 тыс. руб.) В итоге взнос за месяц составит около 1250 руб., в год — почти 15 тыс. руб.

Источник издания в Минтруде объяснил, что эти цифры были взяты из предлагаемых рынком коммерческих страховок, но при этом государство решило разработать «более привлекательный страховой продукт».

Размер выплаты по больничному будет зависеть от двух критериев: страхового стажа самозанятого и периода, в который он уплачивал взносы. Так, если взнос будет уплачиваться в течение 6-12 месяцев, то для тех, у кого стаж составит более восьми лет, выплата будет около 23 тыс. в месяц. Расчет в данном случае проведут по формуле «100% застрахованной суммы заработка с коэффициентом 0,7», указывает «Ъ». А если взносы будут выплачиваться полный год, то выплата составит 32 тыс. руб. Число оплачиваемых больничных и их сроки ограничивать не будут.

Внести поправки хотят в федеральный закон № 255 «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», причем уже до конца года. Источник газеты указал, что по прогнозам число россиян, которые в течение трех-пяти лет будут пользоваться таким видом страхования, может достичь двух млн.

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Возможность оформить статус самозанятого и платить налог на профессиональный доход появилась у россиян в 2019 году. Размер налога составляет 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и ИП. Самозанятые не уплачивают страховые взносы и не подают декларации.

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С 1 августа этого года встать на налоговый учет в качестве самозанятого стало возможным не только в приложении «Мой налог» и личном кабинете на сайте ФНС, но и на портале «Госуслуги». Кроме того, получать такой статус разрешили гражданам Украины, ЛНР, ДНР и стран — членов ЕАЭС.
 

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