В Белоруссии началась внезапная проверка военной авиабазы под Минском

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Минобороны Белоруссии объявило внезапную проверку боевой и мобилизационной готовности авиабазы в пригороде Минска, сообщает БелТА. Речь идет о воинской части 06752.

По данным на сайте Минобороны Белоруссии, это смешанный авиаполк, сформированный в 1980 году. На него возлагались задачи «по перевозке личного состава и грузов, десантирования войск, а также авиационной поддержки боевых действий воинских частей и подразделений сухопутных войск».

«Сегодня в соответствии с планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06752. Проверка будет проходить в течение месяца», — цитирует агентство Минобороны республики.

Во время проверки будет отрабатываться призыв и восстановление навыков военнообязанных, а также снятие с хранения военной и специальной техники для проверки ее боеготовности.

На третий день частичной мобилизации в России президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его стране мобилизация не планируется. «Эта мобилизация в России. То, что на нас пытаются перекинуть этот мостик, что будет и у нас… а если не будет? Не будет никакой мобилизации. Это вранье», — сказал Лукашенко.



По его словам, власти Белоруссии проводят учения, чтобы граждане знали свои обязанности и имели военные навыки в случае угрозы.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович после встречи с российским коллегой Николаем Патрушевым также заявил об отсутствии необходимости объявлять мобилизацию.



«Мобилизация — это не про нас, народ Белоруссии и страна мобилизованы и так. И готовы, конечно, не дай бог, дать отпор теми силами и средствами, которые для этого предназначены: тем силовым блоком, тем составом мирного времени, который сегодня выполняет задачи по обороне своей страны и конституционного строя на своей территории», — сказал он.