В Якутии 25 человек задержали во время акции под видом хоровода

В Якутске 25 человек задержали во время несанкционированной акции в виде национального хоровода «Осуохай» 25 сентября, сообщили РБК в администрации города. Всего в акции приняли участие 300 человек. Мероприятие не было согласовано с властями Якутска.

«Во время проведения осуохая несколько женщин и мужчин вытащили плакаты с провокационными лозунгами. Сотрудниками полиции за административные нарушения были задержаны 25 человек», — рассказали в администрации.

Уточняется, что в тот же день в 15 муниципальных районах общественники провели церемонии благословления (алгыс и осуохай) в поддержку мобилизованных. В Якутске проводить это мероприятие не планировалось.

Частичную мобилизацию президент Владимир Путин объявил 21 сентября, спустя семь месяцев с начала специальной военной операции на Украине. Минобороны заявляло, что под призыв попадут россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или военно-учетную специальность.

25 сентября глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что частичная мобилизация в республике практически завершена, она должна закончиться до четверга, 29 сентября.