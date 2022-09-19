На Пуэрто-Рико полностью отключилось электричество из-за урагана «Фиона»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 сентября
EUR ЦБ: 59,87 (+0,25) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Курс доллара на 17 сентября
USD ЦБ: 60,03 (+0,37) Инвестиции, 16 сен, 16:03
Посол заявил об отказе ФРГ от отношений с Россией из-за помощи Украине Политика, 05:23
«Коммерсантъ» узнал об изъятии ₽5 млрд по делу экс-мера Махачкалы Амирова Общество, 05:12
NASA с помощью спутника пойдет на таран астероида. Видео Технологии и медиа, 05:00
Насколько в России подорожали автомобильные запчасти: реальные цифры Авто, 05:00
Под Москвой Gelendwagen выехал на встречку и столкнулся с тремя машинами Общество, 04:59
Более 40 человек пострадали в Японии из-за тайфуна «Нанмадол» Общество, 04:42
На Пуэрто-Рико полностью отключилось электричество из-за урагана «Фиона» Общество, 04:37
Аграрии предупредили о рисках для урожая из-за квот на ввоз семян Бизнес, 04:29
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Как сирийцы собрали телескоп вопреки санкциям США. Видео Технологии и медиа, 04:00
Гутерриш заявил, что до прямых переговоров Путина и Зеленского еще далеко Политика, 03:57
Байден отверг изменение политики по Украине из-за цен на энергоносители Политика, 03:45
В Курске число погибших из-за урагана увеличилось до двух Общество, 03:40
«Ведомости» узнали о планах VK запустить аналог Steam для России и СНГ Бизнес, 03:30
В Запорожье после нескольких взрывов отключилось электричество Политика, 03:12
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

На Пуэрто-Рико полностью отключилось электричество из-за урагана «Фиона»

На острове Пуэрто-Рико (на нем находится одноименное государство, зависимое от США) в результате прохождения урагана «Фиона» отключилось электричество и вышли из берегов реки, сообщил в Twitter губернатор Педро Пьерлуизи.

Ураган принес на остров сильный дождь и ветер (местами с порывами более 30 м/с, указывает в Twitter Национальная служба погоды (NWS), на острове началось наводнение и прошли оползни. В связи с этим президент США Джо Байден объявил на острове чрезвычайное положение, сообщил Белый дом.

Как сообщает CBS со ссылкой на местную энергокомпанию Luma, в результате урагана произошло отключение электричества «на всем острове». Энергетики уже начали работу по восстановлению электроснабжения, подачу электричества уже возобновили в медицинские учреждения, говорится в Twitter Минздрава острова.

Какие разрушения принес ураган «Ида» в США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Губернатор пишет, что за пять часов выпало 9-13 дюймов осадков (20-30 см). Вышли из берегов реки Португес, Гуамани, Серрильос и другие, из-за чего жителям близлежащих районов рекомендовали переехать в более безопасные места. Ожидается, что катастрофическое наводнение может затронуть до половины территории острова, указали в NWS. По прогнозу, ссадки продолжатся до утра 19 сентября.

Из-за непогоды на острове перекрыли часть дорог, произошло обрушение одного из мостов над вышедшей из берегов рекой. Некоторые организации, в том числе государственные и медицинские, 19 сентября приостановят работу из-за урагана.

Reuters указывает, что ураган также затрагивает Доминиканскую республику, которая находится к западу от Пуэрто-Рико. Пока урагану присвоили первую категорию (из пяти).

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Визу какой европейской страны легче всего получить в 2022 году
Инструкции
Pro
Что делают «Билайн» и «Внуково», чтобы привлекать лучших соискателей
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Чем новая концепция Work-Life Blend лучше классической Work-Life Balance
Статьи
Pro
Фото: Al Bello / Getty Images Семь советов, которые помогут улучшить технику плавания
Инструкции
Pro
Где россиянам выгодно и безопасно покупать зарубежную недвижимость
Статьи
Pro
Почему закон о субсидиях на электрокары угрожает дружбе США и Южной Кореи
Статьи
Pro
Фото: David Ramos / Getty Images Три самые вредные привычки бизнесменов и как их победить
Инструкции
Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК Минфин снова размещает ОФЗ. Стоит ли инвестировать в госдолг
Статьи

В Курске во время грозы погиб подросток из-за разбившего окно дерева
Общество

Власти Пуэрто-Рико отмечают, что нынешний ураган может стать таким же катастрофическим, каким был ураган «Мария», обрушившийся на остров в сентябре 2017 года. Тогда на острове также произошло полное отключение электроэнергии, с тех пор система энергоснабжения была «хрупкой», отмечает Reuters. Жертвами стихии тогда стали более 3 тыс. человек.

Теги
ураган непогода отключение электроэнергии Пуэрто-Рико
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
В Курске число погибших из-за урагана увеличилось до двух
Общество
В некоторых районах Подмосковья отключилось электричество из-за урагана
Общество
В Якутии ураган снес спортивные декорации. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter