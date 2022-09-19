На Пуэрто-Рико полностью отключилось электричество из-за урагана «Фиона»

На острове Пуэрто-Рико (на нем находится одноименное государство, зависимое от США) в результате прохождения урагана «Фиона» отключилось электричество и вышли из берегов реки, сообщил в Twitter губернатор Педро Пьерлуизи.

Ураган принес на остров сильный дождь и ветер (местами с порывами более 30 м/с, указывает в Twitter Национальная служба погоды (NWS), на острове началось наводнение и прошли оползни. В связи с этим президент США Джо Байден объявил на острове чрезвычайное положение, сообщил Белый дом.

Как сообщает CBS со ссылкой на местную энергокомпанию Luma, в результате урагана произошло отключение электричества «на всем острове». Энергетики уже начали работу по восстановлению электроснабжения, подачу электричества уже возобновили в медицинские учреждения, говорится в Twitter Минздрава острова.

Губернатор пишет, что за пять часов выпало 9-13 дюймов осадков (20-30 см). Вышли из берегов реки Португес, Гуамани, Серрильос и другие, из-за чего жителям близлежащих районов рекомендовали переехать в более безопасные места. Ожидается, что катастрофическое наводнение может затронуть до половины территории острова, указали в NWS. По прогнозу, ссадки продолжатся до утра 19 сентября.

Из-за непогоды на острове перекрыли часть дорог, произошло обрушение одного из мостов над вышедшей из берегов рекой. Некоторые организации, в том числе государственные и медицинские, 19 сентября приостановят работу из-за урагана.

Reuters указывает, что ураган также затрагивает Доминиканскую республику, которая находится к западу от Пуэрто-Рико. Пока урагану присвоили первую категорию (из пяти).

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Власти Пуэрто-Рико отмечают, что нынешний ураган может стать таким же катастрофическим, каким был ураган «Мария», обрушившийся на остров в сентябре 2017 года. Тогда на острове также произошло полное отключение электроэнергии, с тех пор система энергоснабжения была «хрупкой», отмечает Reuters. Жертвами стихии тогда стали более 3 тыс. человек.