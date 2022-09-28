Летевший из Москвы в Ереван самолет «Аэрофлота» направили в Минводы

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следующий из московского аэропорта Шереметьево в Ереван, перенаправили в Минеральные Воды, сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«Рейс Аэрофлота от 27 сентября, следующий из Шереметьево в Ереван, совершил посадку в Минеральных Водах по техническим причинам. Пассажиры находятся в зоне ожидания аэропорта и обеспечиваются в соответствии со стандартами авиакомпании и Федеральными авиационными правилами», — сообщили там.

В «Аэрофлоте» добавили, что рейс отправится в Ереван после замены воздушного судна.

О том, что пассажирский самолет, следующий в столицу Армении, сел в аэропорту Минеральных Вод, ранее сообщал RTVI со ссылкой на пассажира рейса. Как уточнял канал, речь идет о рейсе SU7072.

По данным онлайн-табло Шереметьево, самолет, выполняющий рейс с таким номером, вылетел из Москвы в 17:00 27 сентября. В пути он должен был провести 3,5 часа. По данным табло, борт совершил посадку в аэропорту Еревана только в 01:46 мск.

RTVI сообщал, что в Минеральные Воды был перенаправлен еще один рейс «Аэрофлота», также следующий по маршруту Москва — Ереван. Канал уточнял, что в службе поддержки авиакомпании подтвердили эту информацию, однако причину произошедшего назвать не смогли.