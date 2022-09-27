Хуснуллин допустил отсрочку от мобилизации для строителей в Донбассе

Фото: Олег Яковлев / РБК

Строителей, которые работают на «новых территориях», в том числе ДНР и ЛНР, могут освободить от частичной мобилизации в России, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Там сейчас 32 тыс. строителей уже работают. Сейчас [отсрочку] с Минобороны обсуждаем», — сказал он.

По словам Хуснуллина, многие строители работают «рядом с зоной боевых действий», некоторые — в 3 км от фронта. Возвращать их в Россию, мобилизовывать и направлять назад нецелесообразно, отметил Хуснуллин. Он также указал, что в Донбасс собираются привлечь еще более 30 тыс. строителей из России.

Ранее Минстрой сообщил, что работников строительной отрасли будут призывать «в общем порядке». Хуснуллин также указал, что строители и работники ЖКХ, находящиеся в России, не будут освобождены от частичной мобилизации.

Как говорится на сайте Минстроя, в работу по восстановлению Донбасса «вовлечены российские ведомства, регионы и специалисты со всей страны». В ДНР до конца года собираются восстановить более 3,5 тыс. многоквартирных домов, сейчас активно ведется их строительство в Мариуполе. В ЛНР намерены восстановить более 800 многоквартирных домов. Всего в обеих республиках подлежат восстановлению свыше 27 тыс. частных и многоквартирных домов, отметили в министерстве.