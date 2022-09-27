Песков заявил о сохранении возможности переговоров с Украиной

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Возможность переговоров России с Украиной сохранялась, но ситуация изменилась, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Президент говорил, что, разумеется, Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия. Об этому мы неоднократно говорили. Но в целом принцип сохраняется прежним. Но в данном случае также на переговорах было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому специальная военная операция продолжается», — сказал он.

После начала военных действий России на Украине делегации стран провели несколько раундов переговоров. Москва требовала объявить Крым российским, признать независимость ДНР и ЛНР, а также юридически закрепить внеблоковый статус, то есть отказаться от вступления в НАТО. Киев отвергал идею отказа от своих территорий, но соглашался на нейтральный статус, при этом требовал согласия России на вступление Украины в ЕС и гарантий безопасности для страны.

Последние очные переговоры стороны провели 29 марта в Стамбуле. Тогда Россия отказалась от активных действий на черниговском и киевском направлениях, а Украина решила не возвращать Крым и Донбасс военным путем. Однако предложения сторон не были зафиксированы. Вскоре переговоры перешли в видеоформат и вовсе прекратились.