Песков заявил о сохранении возможности переговоров с Украиной

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 сентября
EUR ЦБ: 55,93 (-0,55) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Курс доллара на 27 сентября
USD ЦБ: 58 (-0,1) Инвестиции, 26 сен, 16:11
Основатель Pink Floyd спросил Путина про Украину и «захват Европы» Политика, 14:20
Дочь Тутберидзе выступит на этапах Гран-при в Москве и Перми Спорт, 14:20
Какие IT-решения помогают строить быстрее и качественнее РБК и S+Консалтинг, 14:19
Глава СПЧ назвал ограничения на выезд нарушением прав человека Политика, 14:16
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:13
Путин назвал «надувательством» ситуацию с вывозом украинского зерна Политика, 14:07
Почему Иран охватили масштабные протесты и при чем тут хиджаб Life, 14:07
Клишас заявил, что при действующей Конституции смертная казнь невозможна Политика, 14:02
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Предложивший не считать Россию правопреемницей СССР судья уволился из КС Политика, 13:57
Девальвация штрафа: зачем актуализировать наказания для водителей Партнерский проект, 13:56
Не нужно ждать успеха: 7 способов обрести счастье Pro, 13:55
Москвичи с «бронью» от предприятий смогут выезжать за границу Общество, 13:54
Минфин предложил с нового года повысить минимальную цену водки Общество, 13:41
РСПП предложил расширить перечень отсрочек от частичной мобилизации Политика, 13:37
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков заявил о сохранении возможности переговоров с Украиной

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Возможность переговоров России с Украиной сохранялась, но ситуация изменилась, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Президент говорил, что, разумеется, Россия сохраняет свою готовность вести переговоры. Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия. Об этому мы неоднократно говорили. Но в целом принцип сохраняется прежним. Но в данном случае также на переговорах было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Поэтому специальная военная операция продолжается», — сказал он.

МИД Турции сообщил, что Путин допускает переговоры с Украиной
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин&nbsp;во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, Узбекистан

После начала военных действий России на Украине делегации стран провели несколько раундов переговоров. Москва требовала объявить Крым российским, признать независимость ДНР и ЛНР, а также юридически закрепить внеблоковый статус, то есть отказаться от вступления в НАТО. Киев отвергал идею отказа от своих территорий, но соглашался на нейтральный статус, при этом требовал согласия России на вступление Украины в ЕС и гарантий безопасности для страны.

Последние очные переговоры стороны провели 29 марта в Стамбуле. Тогда Россия отказалась от активных действий на черниговском и киевском направлениях, а Украина решила не возвращать Крым и Донбасс военным путем. Однако предложения сторон не были зафиксированы. Вскоре переговоры перешли в видеоформат и вовсе прекратились.

Теги
переговоры Дмитрий Песков Россия Украина
Материалы по теме
Кремль не увидел предпосылок для переговоров с Украиной
Политика
МИД Турции сообщил, что Путин допускает переговоры с Украиной
Политика
Лавров отверг возможность первых шагов к переговорам с Западом по Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter