В Москомархитектуре объяснили выбор маршрута для Большой кольцевой линии
Маршрут Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена учитывает перспективы городского развития. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что разработка вариантов трассировки линий метро, отбор локаций для размещения станций и обустройство пересадочных узлов БКЛ исходит из особенностей городской среды мегаполиса: имеющихся реалий и перспектив. По словам Княжевской, линии БКЛ отвечают современным требованиям транспортного обслуживания города и учитывают потенциал его расширения.
Кроме того, маршрут Большого кольца прокладывали с учетом множества ограничений, в частности, планировочных, градостроительных и инженерных. Председатель Москомархитектуры напомнила, что БКЛ непосредственно затрагивает 26 городских районов в срединной зоне Москвы. Такое расположение задавалось целым рядом инженерно-технических показателей и норм градостроения, в том числе, нежеланием дублировать трассу Московского центрального кольца (МЦК). Напомним, что БКЛ — это третий пересадочный контур столицы, пролегающий на удалении около 10 км от исторической Кольцевой линии московского метрополитена.
Согласно цифрам, приведенным Юлианой Княжевской, с запуском БКЛ метро окажется в шаговой доступности для более чем 2 млн москвичей. К ним присоединятся еще примерно 1,5 млн человек, которые работают рядом с новыми станциями. Так, девять станций, запланированных к открытию в следующем году, улучшат транспортную доступность почти 1 млн жителей девяти районов столицы. Речь идет о южном направлении мегаполиса и новых участках БКЛ: станции «Варшавская» и «Каширская» москвичам известны давно и сейчас находятся на реконструкции, а еще семь возводятся с нуля — «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники», «Текстильщики», «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща».
Строительство Большой кольцевой линии в столичном правительстве называют ключевым проектом метростроения в московской агломерации. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком выступает группа компаний «Мосинжпроект». У БКЛ рекордная длина — свыше 70 км. У прежнего рекордсмена, второй кольцевой линии метро в Пекине, протяженность составляет всего 57 км. Проект БКЛ предусматривает 31 станцию. Для сравнения: коричневая Кольцевая ветка, запущенная в 1950-е годы, это 19,5 км линий и 12 станций, причем все пересадочные.
В данный момент из 31 станции БКЛ действуют уже 22, причем часть из них пока эксплуатируется в составе не самого Большого кольца, а Некрасовской линии (розовая ветка). Первый участок из пяти станций от «Петровского парка» до «Делового центра» заработал в феврале 2018 года. Оставшиеся девять станций в Строительном комплексе Москвы рассчитывают завершить к 2023 году и тем самым полностью замкнуть самое длинное метрокольцо в мире. Как ранее сообщал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, для завершения реализации проекта осталось закончить реконструкцию двух бывших станций Каховской линии, достроить семь станций восточного и северо-восточного участка БКЛ.