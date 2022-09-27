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В Москомархитектуре объяснили выбор маршрута для Большой кольцевой линии

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Маршрут Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена учитывает перспективы городского развития. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что разработка вариантов трассировки линий метро, отбор локаций для размещения станций и обустройство пересадочных узлов БКЛ исходит из особенностей городской среды мегаполиса: имеющихся реалий и перспектив. По словам Княжевской, линии БКЛ отвечают современным требованиям транспортного обслуживания города и учитывают потенциал его расширения.

Кроме того, маршрут Большого кольца прокладывали с учетом множества ограничений, в частности, планировочных, градостроительных и инженерных. Председатель Москомархитектуры напомнила, что БКЛ непосредственно затрагивает 26 городских районов в срединной зоне Москвы. Такое расположение задавалось целым рядом инженерно-технических показателей и норм градостроения, в том числе, нежеланием дублировать трассу Московского центрального кольца (МЦК). Напомним, что БКЛ — это третий пересадочный контур столицы, пролегающий на удалении около 10 км от исторической Кольцевой линии московского метрополитена.

Согласно цифрам, приведенным Юлианой Княжевской, с запуском БКЛ метро окажется в шаговой доступности для более чем 2 млн москвичей. К ним присоединятся еще примерно 1,5 млн человек, которые работают рядом с новыми станциями. Так, девять станций, запланированных к открытию в следующем году, улучшат транспортную доступность почти 1 млн жителей девяти районов столицы. Речь идет о южном направлении мегаполиса и новых участках БКЛ: станции «Варшавская» и «Каширская» москвичам известны давно и сейчас находятся на реконструкции, а еще семь возводятся с нуля — «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», «Печатники», «Текстильщики», «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща».

Строительство Большой кольцевой линии в столичном правительстве называют ключевым проектом метростроения в московской агломерации. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком выступает группа компаний «Мосинжпроект». У БКЛ рекордная длина — свыше 70 км. У прежнего рекордсмена, второй кольцевой линии метро в Пекине, протяженность составляет всего 57 км. Проект БКЛ предусматривает 31 станцию. Для сравнения: коричневая Кольцевая ветка, запущенная в 1950-е годы, это 19,5 км линий и 12 станций, причем все пересадочные.

В данный момент из 31 станции БКЛ действуют уже 22, причем часть из них пока эксплуатируется в составе не самого Большого кольца, а Некрасовской линии (розовая ветка). Первый участок из пяти станций от «Петровского парка» до «Делового центра» заработал в феврале 2018 года. Оставшиеся девять станций в Строительном комплексе Москвы рассчитывают завершить к 2023 году и тем самым полностью замкнуть самое длинное метрокольцо в мире. Как ранее сообщал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, для завершения реализации проекта осталось закончить реконструкцию двух бывших станций Каховской линии, достроить семь станций восточного и северо-восточного участка БКЛ.

Теги
метро Москвы метрополитен Московский метрополитен большое кольцо Кольцевая линия Москомархитектура Андрей Бочкарев
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