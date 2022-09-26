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Япония отменит большую часть ограничений на въезд для туристов

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Япония с 11 октября отменит почти все ограничения на въезд для иностранных туристов, введенные из-за пандемии коронавируса, сообщил в ходе брифинга генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Правительство с 11 октября отменит ограничения на въезд, введенные из-за коронавируса. Будет пересмотрен вопрос новых виз на въезд для иностранцев. Отменяется требование к наличию в Японии ответственного лица. Отменяется ограничение на въезд для туристов только по групповым турам. Возобновляется выдача виз», — сказал он.

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Фото:Tomohiro Ohsumi / Getty Images

О том, что японское правительство рассмотрит смягчение коронавирусных ограничений на въезд, Мацуно сообщил еще две недели назад. Тогда он говорил, что власти примут решение, основываясь на ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. За день до заявления Мацуно его заместитель Сейдзи Кихара в эфире телеканала Fuji рассказал, что правительство пересматривает политику пограничного контроля, предусматривающую ограничение въезда в страну порогом в 50 тыс. человек в день, и отменит ее в не столь отдаленном будущем.

В начале сентября японские власти уже смягчили некоторые антикоронавирусные меры: увеличили ежедневный лимит въезда в страну с 20 тыс. до 50 тыс. человек, а также отменили обязательный анализ на COVID-19 для прибывающим путешественникам, которые были вакцинированы не менее трех раз.

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Источник: JHU
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