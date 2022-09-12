Япония собралась смягчить COVID-ограничения для туристов

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Японское правительство рассмотрит вопрос смягчения ограничительных мер, принятых в рамках борьбы с коронавирусом, заявил главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.

По его словам, смягчить ограничения необходимо, «сохраняя баланс между предотвращением распространения инфекции и развитием социальной и экономической деятельности».

Заявление Мацуно прозвучали на следующий день, после того как его заместитель Сейдзи Кихара заявил в эфире телеканала Fuji, что правительство пересматривает политику пограничного контроля, предусматривающую ограничение въезда в страну порогом в 50 тыс. человек в день, и отменит ее в не столь отдаленном будущем. Правительство ослабит и другие правила, включая визовый режим, добавил Кихара.

Мацуно сказал, что правительство продолжит принимать соответствующие решения, основываясь на ситуации с инфекцией как внутри страны, так и за рубежом.

В прошлую среду Япония увеличила ежедневный лимит въезда с 20 тыс. до 50 тыс. человек. Кроме того, прибывающим путешественникам, которые были вакцинированы не менее трех раз, больше не нужно сдавать анализы на коронавирус в течение 72 часов после отъезда и предъявлять доказательства того, что они не инфицированы. Газета Nikkei пишет, что правительство может отменить дневной лимит прибывающих к октябрю.

Nikkei отмечает, что в 2021 году Японию посетило всего 245 900 иностранных туристов, что является самым низким показателем с начала ведения статистики. Это нанесло значительный удар по туристической индустрии страны, которая сильно зависела от иностранных путешественников до начала пандемии, пишет газета.