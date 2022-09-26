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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили минимальное с начала сентября число случаев коронавируса

Фото: Роман Яровицын / AP
Фото: Роман Яровицын / AP

В России за последние сутки выявили 40 188 новых случаев заражения коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В последний раз меньше заболеваний было зафиксировано 6 сентября. Тогда диагноз «коронавирус» поставили 38,5 тыс. пациентам.

Больше всего новых случаев за прошедшие сутки выявили в следующих регионах:

  • Санкт-Петербург — 2470;
  • Москва — 2438;
  • Свердловская область — 2367;
  • Самарская область — 2117;
  • Удмуртия — 1650.

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За сутки в стране умерли 85 пациентов с коронавирусом, 44 257 выздоровели, а еще 1526 попали в больницы.

Всего с начала пандемии инфекцией заразились 20,8 млн россиян, из них 386 842 человека умерли.

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Заболеваемость коронавирусом в России вновь начала расти в середине июля после отмены антиковидных ограничений. В сентябре резко возросла смертность: 24 сентября за сутки скончались 111 человек. Этот показатель стал максимальным с 12 мая, когда в стране умерло столько же пациентов с коронавирусом. Кроме того, к 24 сентября более 100 смертей в сутки регистрировали четвертый день подряд. Затем смертность начала снижаться.

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