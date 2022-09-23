В России от COVID-19 третий день подряд умерло больше 100 человек

За последние сутки от COVID-19 в России умерли 104 человека. В предыдущие два дня от коронавируса скончались 107 и 106 человек соответственно

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 104 человека, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба. Число жертв болезни превысило отметку 100 человек третьи сутки подряд, в предыдущие два дня от COVID-19 скончались 107 и 106 заболевших соответственно.

Больше всего смертей от COVID-19 за прошлый день традиционно зафиксировано в Москве — 28. В число лидеров по уровню смертности также вошли:

Санкт-Петербург — 12;

Пермский край — шесть;

Красноярский край — четыре;

Ульяновская область — четыре.

Общее число умерших от COVID-19 с начала пандемии превысило, по данным оперштаба, 386,5 тыс. Однако Росстат только по истекший июль насчитал более 823 тыс. летальных исходов. Ведомство включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

За последние сутки в России выявлено 53 335 случаев заражения COVID-19. Больше всего заражений за последние сутки зафиксировано в следующих регионах:

Москва — 4923;

Санкт-Петербург — 3936;

Самарская область — 2173;

Воронежская область — 2101;

Свердловская область — 2051.

В больницы за сутки попали 3915 зараженных, что на 5,3% больше по сравнению с 22 сентября.

