В ДНР раскрыли сеть, готовившую теракты на референдуме

Фото: TRO_DPR / Telegram

Сотрудники Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины, которая готовила теракты на референдуме. Об этом говорится в телеграм-канале штаба теробороны.

«Это стало возможным в связи с задержанием в апреле жителя населенного пункта Володарское Валерия Овсянникова, экс-сотрудника СБУ, который оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины. Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе», — говорится в сообщении.

Как рассказали в теробороне, МГБ провело обыски в жилье Овсяникова, а также в «организации для прикрытия «Диалог». Там они нашли секретные документы, которые «позволили вскрыть преступные планы СВР Украины».

В ДНР, ЛНР, а также на части Херсонской и Запорожской областей проходят референдумы о вхождении в состав России. Они продлятся до 27 сентября.