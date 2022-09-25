В ДНР раскрыли сеть, готовившую теракты на референдуме
Сотрудники Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики (ДНР) вскрыли агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины, которая готовила теракты на референдуме. Об этом говорится в телеграм-канале штаба теробороны.
«Это стало возможным в связи с задержанием в апреле жителя населенного пункта Володарское Валерия Овсянникова, экс-сотрудника СБУ, который оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины. Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе», — говорится в сообщении.
Как рассказали в теробороне, МГБ провело обыски в жилье Овсяникова, а также в «организации для прикрытия «Диалог». Там они нашли секретные документы, которые «позволили вскрыть преступные планы СВР Украины».
В ДНР, ЛНР, а также на части Херсонской и Запорожской областей проходят референдумы о вхождении в состав России. Они продлятся до 27 сентября.