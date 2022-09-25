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Мишустин переназначил Пиотровского гендиректором Эрмитажа

Михаил Пиотровский
Михаил Пиотровский (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Михаил Пиотровский переназначен генеральным директором Эрмитажа. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о переназначении Михаила Пиотровского генеральным директором Государственного Эрмитажа. Его полномочия на этом посту подтверждены еще на три года», — говорится в сообщении.

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Михаил Пиотровский занимает эту должность с 1992 года. С 1964 по 1990 год директором Эрмитажа был его отец Борис Пиотровский.

Кроме того, Михаил Пиотровский является президентом Союза музеев и деканом восточного факультета СПбГУ.

В июне Пиотровский дал интервью «Российской газете». Среди прочего он заявил, что с одной стороны, война — это «кровь и убийство», а с другой — самоутверждение нации и людей. По его словам, сейчас наша страна «перешла в другое время» и совершает «великие глобальные преобразования».

«Мы отступали, отступали, теперь не отступаем. Сделан поворот. И уже ясно, что окончательный. Все было начато в 2014-м в Крыму. Крым создал ситуацию, когда по-другому уже было нельзя, надо было разворачиваться», — заявил директор Эрмитажа и добавил, что все в России являются в разной степени «милитаристами и имперцами».

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