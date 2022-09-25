ЦИК Херсона обвинила Украину в попытке дискредитировать референдумы

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Украина предпринимает попытки дискредитировать референдум о вхождении Херсонской области в состав России, организовав массовый вброс фейков. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщила председатель ЦИК региона Марина Захарова.

«Украина не оставляет попыток дискредитировать ход референдума в Херсонской области. Избирательная комиссия фиксирует массовый вброс в сети «Интернет» ложной информации касательно того, что специально сгоняются трудовые коллективы на избирательные участки, а также подлог и подброс бюллетеней. Украинские социальные сети работают по наводке своих западных кураторов», — рассказала Захарова.

По ее словам, эта информация является ложной. ЦИК Херсонской области обратилась в правоохранительные органы, «чтобы исследовать такие факты».

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях Украины проходят уже третий день, они продлятся до 27 сентября. Референдумы также проходят в ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признает итоги голосования.