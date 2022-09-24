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Замглавы Минздрава Якутии задержали по делу о поставках кислорода

Роман Савин
Роман Савин (Фото: minzdrav.sakha.gov.ru)

В Якутии по подозрению в злоупотреблении полномочиями задержали первого замминистра здравоохранения Романа Савина, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, Савин в 2021 году заключил госконтракт с аффилированной с ним компанией на поставку 18 кислородных концентраторов, которые нужны для борьбы с коронавирусом, на общую сумму свыше 620 млн руб. При этом, утверждают в МВД, стоимость оборудования оказалась завышена более чем на 150 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями занимающим государственную должность лицом, повлекшее тяжкие последствия). По этой статье Савину может грозить до десяти лет лишения свободы.

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Накануне якутский Минздрав опубликовал объявление о проверке в ведомстве. «Правоохранительными органами проводится проверка в Министерстве здравоохранения Якутии по поставке кислородных станций. Министерством оказывается полное содействие и предоставляются все документы», — говорилось в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время все кислородные станции введены в эксплуатацию и используются в лечении больных.

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