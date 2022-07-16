Байден по ошибке заявил об «эгоизме» американских военных

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Саудовской Аравии оговорился, заявив об «эгоизме» (selfishness) воевавших в Ираке американцев. Он сразу поправился, сказав об их «самоотверженности» (selflessness). Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

«Мы всегда будем чтить храбрость и эгоизм... самоотверженность американских военных и жертвы, которые они понесли, в том числе моего сына, майора Бо Байдена, который прослужил в Ираке год», — сказал американский президент, зачитывая текст с листа.

Бо Байден — старший сын президента США, в 2008-2009 годах проходил службу в Ираке, после чего был представлен к наградам, являлся ветераном боевых действий. В 2010 году он перенес инсульт, а в 2013 году начал лечение от рака мозга, продолжая работать на посту генерального прокурора штата Делавэр. Ушел в отставку в 2014 году, скончался от последствий онкологии в мае 2015 года.

В ходе пресс-конференции Байден отметил, что впервые с терактов в США 11 сентября 2001 года американский президент прибыл на Ближний Восток в условиях, когда военные США не ведут тут активных боевых действий.

Поездка Байдена на Ближний Восток началась 13 июля. Он посетил с официальным визитом Израиль, а также прибыл в Джидду (Саудовская аравия), где проходит заседание совета по сотрудничеству стран Персидского залива.