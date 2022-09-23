МИД призвал США избежать ситуации, ведущей к военному столкновению

Сергей Рябков (Фото: МИД РФ)

Открытое противостояние Москвы и Вашингтона не в интересах России, США должны понимать риски эскалации вокруг Украины. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Предупреждаем о рисках западного вмешательства в специальную военную операцию на Украине, настоятельно призываем администрацию США избежать ситуации, способной привести к прямому военному столкновению с Россией», — сказал Рябков, отметив, что такой сценарий был бы не в интересах Москвы.

Как считает дипломат, США намеренно подталкивают Украину к переносу боевых действий на российскую территорию. «Сегодня Америка недоговороспособна в принципе. Вместе с Лондоном и рядом других натовских столиц прямо подталкивает Киев к переносу военных действий на нашу территорию», — сказал он.

Это не первое подобное заявление Рябкова. В августе он говорил, что игнорирование красных линий Москвы в Украине является рискованным. По его словам, это чревато дальнейшей эскалацией вплоть до военного столкновения ядерных держав «с вытекающими тяжелейшими последствиями». Дипломат считает, что в нынешних «турбулентных» условиях риск ядерного конфликта очень велик.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. По словам президента Владимира Путина, цель спецоперации — «помощь Донецкой и Луганской народным республикам». В республиках, как и в частично занятых российскими войсками Запорожской и Херсонской областях, 23 сентября начались референдумы о присоединении к России.

США и их союзники осудили российскую спецоперацию. Они ввели санкции против российских физических и юридических лиц, против оборонной промышленности и финансовой системы. Также страны Запада активно поставляют на Украину оружие и гуманитарную помощь.