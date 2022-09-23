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Краснов заявил об аресте активов на $500 млн за рубежом по запросу России

Игорь Краснов
Игорь Краснов (Фото: Global Look Press)

Власти зарубежных стран арестовали по запросу России более 60 объектов недвижимости и активе на $500 млн. Об этом сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов на встрече с коллегами в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Он отметил, что над возвратом денег в страну работали прокуратура, следственные органы, оперативные службы, финансовая разведка, банковский и фискальный контроль.

Кроме того, в феврале швейцарское ведомство юстиции помогло вернуть более $3,5 млн, которые были похищены у одного из вагоностроительных предприятий, рассказал генпрокурор.

«Вместе с тем международное антикриминальное сотрудничество осложняется неконструктивной позицией отдельных стран. В том числе попытками использования конфискационных механизмов в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов», — сказал Краснов.

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Фото:Arnd Wiegmann / Reuters

Многие страны мира прекратили сотрудничество с российскими органами власти и компаниями из-за санкций в ответ на военные действия на Украине. Они заморозили российские активы, в том числе и половину золотовалютных резервов Центробанка, а затем начали обсуждать их передачу на восстановление Украины. Кремль называл такой способ «воровством».

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