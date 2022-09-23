В Черногории парламент предложил начать отставку президента Джукановича
Депутаты семи черногорских партий подписали документ с предложением начать процедуру отставки президента Черногории Мило Джукановича в связи с нарушением им Конституции страны, сообщает местное издание «Vijesti».
Из 80 парламентариев свои подписи в обращении оставил 41. Документ передали председателю парламента Даниеле Дурович.
Депутат Йован Вучурович объяснил, что поводом к началу процедуры стало нарушение Джукановичем пункта 5 статьи 95 Конституции. Согласно ему, президент должен был пригласить представителей всех парламентских партий для обсуждения состава правительства, однако он этого не сделал. В том числе он не пригласил на интервью лидера партии «Демос» Миодрага Лекича, кандидата на пост премьер-министра страны, которого поддержало парламентское большинство (41 депутат).
«Также совершенно неконституционно для него требовать подписи депутатов в качестве условия для предложения представителя, потому что такой обязанности не существует по Конституции. <...> Джуканович мог быть однозначно уверен, что Миодраг Лекич имеет бесспорную поддержку быть представителем в составе правительства», — говорится в документе.
Джуканович входит в состав высшей власти Черногории с 1991 года — он был попеременно то премьер-министром, то президентом. В свои нынешние полномочия он вступил в 2018 году, срок его полномочий — пять лет.
«Vijesti» уточняет, что по Конституции страны процедура отставки главы государства (определения, нарушил ли он Основной закон), может быть начата по предложению не менее 25 депутатов. Решение по данному вопросу принимает Конституционный суд страны.
Нового премьера в Черногории выбирают потому, что в августе парламент вынес вотум недоверия правительству — уже второй по счету в этом году. В феврале депутаты выразили вотум кабинету Здравко Кривокапича (возглавил правительство в августе 2020-го), в апреле его сменил Дритан Абазович, и его кабинету вынесли вотум недоверия в конце лета.