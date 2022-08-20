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Парламент Черногории вынес вотум недоверия правительству

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории вынесли вотум недоверия правительству республики во главе с премьер-министром Дританом Абазовичем, пишет агентство Mina.

Решение о недоверии правительству поддержали 50 депутатов, один парламентарий воздержался.

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Премьер-министр Черногории&nbsp;Здравко Кривокапич &nbsp;

Инициатором голосования выступила бывшая правящая Демократическая партия социалистов. В партии считают, что парламент не продвигает страну в вопросе сближения с Евросоюзом, передает агентство.

Это уже второй вотум недоверия, который депутаты приняла за этот год. В феврале черногорский парламент вынес вотум недоверия кабинету Здравко Кривокапича, который впервые за 30 лет был сформирован оппозицией. Утверждение нового кабинет прошло только в конце апреля.

Тогда инициатором отставки правительства выступила одна из партий правящей коалиции — прозападное движение URA. Свою инициативу URA объясняло тем, что у нынешнего кабинета нет поддержки в парламенте и из-за этого затормозилось движение Черногории к членству в Евросоюз

Теги
Черногория вотум недоверия парламент
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