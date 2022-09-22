Куйвашев объяснил смог в Екатеринбурге пожаром на торфяниках

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Основной причиной сильного смога в Екатеринбурге стал торфяной пожар в районе деревни Большое Седельниково, на юго-востоке от города, сообщил в телеграм-канале губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Вчера МЧС локализовало пожар. С возгоранием продолжают бороться сводный мобильный отряд ГУ МЧС России по Свердловской области и Авиалесоохрана», — написал глава региона.

Куйвашев напомнил, что с начала недели в Свердловской области действует штормовое предупреждение по пожарной опасности. С понедельника пожарные обнаружили 29 возгораний, 17 из них потушили, сообщил он.

О запахе дыма в Екатеринбурге издание 66.ru сообщило утром 21 сентября. На следующий день запах гари усилился и город накрыл смог, пишет E1.ru.

В связи с появлением запаха гари и смога региональное управление Роспотребнадзора организовало проверки качества атмосферного воздуха. Жителям Екатеринбурга и его пригородов рекомендовали избегать долгих прогулок, особенно ранним утром, не открывать окна, пить больше воды, а при выходе на улицу использовать защитные маски и респираторы.

По данным МЧС на утро 22 сентября, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали 23 пожара общей площадью 97,4 га. Девять из них потушили. Площадь оставшихся 14 составляет 82,4 га.