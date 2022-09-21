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Советник ректора МАИ погиб при падении с лестницы

Анатолий Геращенко
Анатолий Геращенко (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

Советник ректора и бывший ректор Московского авиационного института Анатолий Геращенко погиб в результате несчастного случая, сообщила РБК пресс-служба МАИ. Ему было 73 года.

«В настоящий момент идет формирование комиссии по расследованию данного факта, куда войдут представители Минобрнауки России, Гострудинспекции в Москве и Московского авиационного института», — сказали в пресс-службе и выразили соболезнования близким Геращенко.

По данным телеграм-канала «112» и РЕН ТВ, советник ректора упал с высоты и пролетел несколько лестничных пролетов в здании вуза. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Анатолий Геращенко окончил в МАИ институт №7 «Робототехнические и интеллектуальные системы» по специальности «Инженер-электромеханик» в 1977 году. Затем он остался работать в МАИ инженером. За 45 лет работы в институте был главным механиком, начальником отдела капитального строительства, на протяжении 20 лет работал проректором по развитию комплекса института и социальным вопросам.

В 2007 году Геращенко стал ректором МАИ, переизбрался на эту же должность в 2012 году и занимал пост до сентября 2015 года.

Бывший ректор МАИ Юрий Рыжов называл смену ректора «рейдерским захватом института». «Шел нормальный ученый совет. Вдруг к его завершению приезжают только что не в масках и не с автоматами и объявляют, что Анатолий Геращенко тут больше не работает. Произошел пусть и законный, но захват МАИ, без соблюдения норм и правил», — говорил он.

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Геращенко написал более 100 научных трудов и статей, а также имел патент. Был награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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