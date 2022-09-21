Советник ректора МАИ погиб при падении с лестницы
Советник ректора и бывший ректор Московского авиационного института Анатолий Геращенко погиб в результате несчастного случая, сообщила РБК пресс-служба МАИ. Ему было 73 года.
«В настоящий момент идет формирование комиссии по расследованию данного факта, куда войдут представители Минобрнауки России, Гострудинспекции в Москве и Московского авиационного института», — сказали в пресс-службе и выразили соболезнования близким Геращенко.
По данным телеграм-канала «112» и РЕН ТВ, советник ректора упал с высоты и пролетел несколько лестничных пролетов в здании вуза. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Анатолий Геращенко окончил в МАИ институт №7 «Робототехнические и интеллектуальные системы» по специальности «Инженер-электромеханик» в 1977 году. Затем он остался работать в МАИ инженером. За 45 лет работы в институте был главным механиком, начальником отдела капитального строительства, на протяжении 20 лет работал проректором по развитию комплекса института и социальным вопросам.
В 2007 году Геращенко стал ректором МАИ, переизбрался на эту же должность в 2012 году и занимал пост до сентября 2015 года.
Бывший ректор МАИ Юрий Рыжов называл смену ректора «рейдерским захватом института». «Шел нормальный ученый совет. Вдруг к его завершению приезжают только что не в масках и не с автоматами и объявляют, что Анатолий Геращенко тут больше не работает. Произошел пусть и законный, но захват МАИ, без соблюдения норм и правил», — говорил он.
Геращенко написал более 100 научных трудов и статей, а также имел патент. Был награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.