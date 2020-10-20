В общежитии МАИ студент покончил с собой

Общежитие МАИ (Фото: mai.ru)

В общежитии Московского авиационного института (МАИ) обнаружили тело студента. По предварительным данным, молодой человек мог покончить с собой. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают агентство «РИА Новости» и газета «Комсомольская правда».

По информации «РИА Новости», тело обнаружил охранник общежития по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 14. Источник агентства сообщил, что рядом с телом студента нашли альбом с рисунками мертвых людей и черепов.

По данным источника «Комсомольской правды», соседи по комнате подтвердили, что найденный альбом принадлежал покойному. Также один из однокурсников молодого человека рассказал, что у погибшего студента случались перепады настроения.

Собеседник издания рассказал, что студент приехал учиться в Москву из Луганска и являлся гражданином ЛНР.