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В общежитии МАИ студент покончил с собой

Общежитие МАИ
Общежитие МАИ (Фото: mai.ru)

В общежитии Московского авиационного института (МАИ) обнаружили тело студента. По предварительным данным, молодой человек мог покончить с собой. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают агентство «РИА Новости» и газета «Комсомольская правда».

По информации «РИА Новости», тело обнаружил охранник общежития по адресу: улица Вилиса Лациса, дом 14. Источник агентства сообщил, что рядом с телом студента нашли альбом с рисунками мертвых людей и черепов.

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Фото:Комсомольская правда / Global Look Press

По данным источника «Комсомольской правды», соседи по комнате подтвердили, что найденный альбом принадлежал покойному. Также один из однокурсников молодого человека рассказал, что у погибшего студента случались перепады настроения.

Собеседник издания рассказал, что студент приехал учиться в Москву из Луганска и являлся гражданином ЛНР.

В пресс-службе МАИ РБК сообщили, что 19 октября действительно был найден мертвым студент второго курса института №1 «Авиационная техника» Артем Пильненький 2001 года рождения.

«В настоящее время по данному факту правоохранительными органами проводится проверка. По предварительной информации, случившееся стало результатом несчастного случая», — уточнили в пресс-службе вуза.

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РБК также обратился за комментарием в пресс-службу Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

В июне студент из Африки погиб, выпав из окна того же общежития МАИ. В пресс-службе института агентству новостей «Москва» сообщили, что покойный был студентом из Уганды. Его звали Исаак Вандеремах.

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