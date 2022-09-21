Блинкен исключил признание итогов референдумов в Донбассе

Вашингтон никогда не признает результатов референдумов о присоединении к России, которые собираются провести в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных российским силам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с новым главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли, которые прошли на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН.

«На этой неделе, в Организации объединенных наций, было бы важно, чтобы другие страны — все, кто поддерживает Устав ООН и стремится его защищать, — также ясно дали это понять», — добавил он.

20 сентября власти ДНР, ЛНР и подконтрольных российским силам частей Запорожской и Херсонской области одновременно объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России. Голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уже пообещал поддержать решение о присоединении ДНР и ЛНР к России, если оно будет принято.

Ряд стран, в том числе Канада, Франция, Япония и Эстония, осудили эти действия и заявили, что не признают итогов голосований. В Белом доме их сочли оскорблением принципов суверенитета. В ЕС пригрозили ввести новые санкции против России. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Киева после сообщений о референдумах не изменилась. Также в Киеве пригрозили лишением свободы за участие в референдумах.

Объявляя о начале военной операции на Украине 24 февраля, президент Владимир Путин подчеркивал, что в планы Москвы не входит оккупация каких-либо территорий. Он назвал целями операции демилитаризацию и «денацификацию» Украины.