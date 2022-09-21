МИД Словакии вызвал посла России из-за заявления об осквернении кладбища

Словацкий МИД вызвал российского посла Игоря Братчикова в связи с заявлением об осквернении кладбища солдат Русской императорской армии в деревне Ладомирова, сообщается на сайте дипведомства.

«Это сфабрикованные претензии без фактической основы, которые служат инструментом российской пропаганды в Словакии. Мы осуждаем неправомерное использование мест отправления культа для сознательного распространения дезинформации», — говорится в сообщении.

В МИДе Словакии подчеркнули, что такие заявления «направлены на дестабилизацию общества и внешнеполитической ориентации» республики. Дипведомство отметило, что в Словакии осквернение мест памяти является уголовно наказуемым преступлением и заверили, что придерживаются положений соглашения о захоронениях павших военнослужащих и гражданских жертв войны.

Об осквернении кладбища в Ладомировой российское посольство сообщило 15 сентября. В миссии заявили, что во время поездки Братчикова в восточные регионы Словакии выяснилось, что захоронения по указанию местных властей «были с помощью бульдозера сровнены с землей» двумя месяцами ранее.

Кладбище было открыто в 2014 году после реставрации за счет средств российского посольства. В миссии разрушение кладбища назвали «кощунственным шагом» и направили ноту в МИД Словакии. Генпрокурор Словакии Марош Жилинка обещал провести расследование по этому поводу. В то же время староста Ладомировой Владислав Купер заявил, что заявления о разрушении кладбища являются ложью, и захоронения остались на своих местах. Полиция назвала заявление российского посольства мистификацией, пишет TASR.

Президент Владимир Путин говорил, что смотрит на снос памятников советским воинам «с болью в сердце». Такие действия он назвал немыслимыми, отметив, что европейские страны таким образом «глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов».