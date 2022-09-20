Минобороны сообщило об уничтожении пяти складов ВСУ в ДНР и Запорожье

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российские военные за сутки уничтожили шесть пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенных в Донецкой народной республике, Запорожской и Николаевской областях, передает пресс-служба российского Минобороны.

«За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Долина, Татьяновка, Артемовск Донецкой народной республики, Лежино, Кирово Запорожской области, Березнеговатое Николаевской области, а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах», — говорится в сообщении.

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Были поражены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов ДНР Северск, Катериновка, Доброволье; села Брагиновка Днепропетровской области и села Степное Запорожской области.

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении цеха на заводе «Искра» в городе Запорожье, где обслуживались установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Согласно данным российского военного ведомства на 20 сентября, всего с начала российской спецоперации на Украине уничтожено: 295 самолетов, 155 вертолетов, 2 тыс. беспилотников, 375 зенитных ракетных комплексов, 5 тыс. танков и бронемашин, 839 боевых машин РСЗО, 3403 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5719 единиц специальной военной автомобильной техники.